Силовики более 220 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 220 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 1,2 тысячи мин и снарядов, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
46.1%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.1%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 21 населенного пункта ДНР, повреждены 18 домов.