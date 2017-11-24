Силовики более 220 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (311)

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 220 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 1,2 тысячи мин и снарядов, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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"Всего за прошедшую неделю противник 222 раза нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1166 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 21 населенного пункта ДНР, повреждены 18 домов.