В ДНР заявили об уничтожении 60 беспилотников силовиков с начала года

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Около 60 беспилотников украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республике, было уничтожено с начала года, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
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По его словам, только на этой неделе сбиты два беспилотных летательных аппарата силовиков.
"Если бы не умелые действия наших защитников, которым удалось сбить два "корректировщика огня" ВСУ, то жертв и разрушений на территории республики было бы намного больше", — добавил Басурин.