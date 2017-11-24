В ДНР заявили об уничтожении 60 беспилотников силовиков с начала года

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (311)

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Около 60 беспилотников украинских силовиков, которые корректировали огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республике, было уничтожено с начала года, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.1% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.1% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Всего с начала 2017 года ВС ДНР уничтожили 60 единиц беспилотных средств противника во время корректировки ими огня запрещенных средств и доразведки объектов гражданской инфраструктуры на территории республики", — сказал Басурин.

По его словам, только на этой неделе сбиты два беспилотных летательных аппарата силовиков.

"Если бы не умелые действия наших защитников, которым удалось сбить два "корректировщика огня" ВСУ, то жертв и разрушений на территории республики было бы намного больше", — добавил Басурин.