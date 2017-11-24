БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Белоруссия намерена предложить Евросоюзу обсудить "совмещение процессов евразийской и европейской интеграции", чтобы нормализовать отношения ЕС и России, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы в принципе выступаем против конфронтационной риторики в европейском регионе. Мы находимся между двух огней: с одной стороны — Россия, с другой – Евросоюз. К сожалению, они соперники. Но мы хотим избавиться от этой конфронтационной риторики", — сказал Макей журналистам перед саммитом Восточного партнерства.
"Поэтому мы хотим предложить нашим партнерам обсудить возможности совмещения процессов евразийской и европейской интеграции", — сказал министр.