В МИД Китая заявили, что мост с КНДР закрыли из-за ремонтных работ

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Закрытие пограничного моста Китайско-корейской дружбы через реку Ялуцзян, соединяющего Китай с КНДР, связано с необходимостью проведения ремонтных работ северокорейской стороной, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее о закрытии моста сообщили японские СМИ. Официальной причиной назывались ремонтные работы, но эксперты не исключали, что этот шаг был предпринят китайской стороной для оказания давления на Пхеньян.

"Насколько мне известно, недавно в связи с необходимостью проведения ремонтных работ со стороны КНДР мост Китайско-корейской дружбы был временно закрыт. Как только ремонтные работы закончатся, движение по мосту вновь возобновится в обычном режиме", — сказал на брифинге Гэн Шуан, не уточнив, когда планируется закончить ремонтные работы.

Мост Китайско-корейской дружбы — пограничный мост на реке Ялуцзян соединяет китайский город Даньдун с северокорейским Синыйджу. Этот мост является звеном транспортной магистрали Пекин — Пхеньян и одним из немногих путей, по которым можно въехать в КНДР или выехать из нее.