Мэй призвала Европу к бдительности из-за "российской угрозы"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить". Она сказала об этом перед саммитом "Восточного партнерства".

По словам Мэй, Россия "угрожает потенциальном росту восточного региона" и "стремится уничтожить нашу коллективную силу".

Ожидается, что на саммите премьер заявит о необходимости противостоять "угрозам" из России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией".

Ранее американский конгресс выделил 60 миллионов долларов для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", которую якобы проводят российские власти.

По словам президента Владимира Путина, скоро всем станет понятно, что от России не исходит угрозы ни прибалтийским, ни восточно-европейским странам, ни государствам западной Европы.

Глава МИД Сергей Лавров говорил, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и военных у российских границ.

"Восточное партнерство" — инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает усиление политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. Участие в программе не предполагает перспективы членства в Евросоюзе.

Пятый саммит партнерства проходит в Брюсселе 24 ноября.