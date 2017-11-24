Активистка Femen устроила "распродажу" в киевском магазине Roshen

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Активистка Femen устроила беспорядок в магазине Roshen в центре Киева: она выкрикивала "Black Friday, Sale Roshen!" и разбрасывала конфеты, сообщило в пятницу издание "Страна.ua", пояснив, что Femen требует от президента Петра Порошенко "определиться, что ему слаще: власть или карамель".

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит Порошенко. По данным издания, акцию провела активистка Анжелина Диаш, которая в августе в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины Петром Порошенко и Белоруссии Александром Лукашенко.

"Черная пятница" собственнолично пожаловала к Петру Порошенко в центральный магазин на улице Крещатик… Диаш выкрикивала "Black Friday, Sale Roshen!". Те же лозунги были написаны на её груди и спине… Она разбрасывала конфеты и сметала с витрин "киевские торты". Акция продлилась не больше пяти минут. Потом охранник выволок Диаш из магазина", — говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом Femen требуют от Порошенко выполнить предвыборные обещания и продать компанию Roshen.

"Femen обращает внимание международных компаний на Roshen как на товар с тем, чтобы приобрести его, избавив президента от тягот владения бизнесом. Femen ультимативно требуют от президента определиться, что ему слаще — власть или карамель", — добавили в издании.

Указывается, что сейчас магазин закрыт, приехала охрана и полиция.

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