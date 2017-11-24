Нарышкин обсудил в Палестине с местными спецслужбами борьбу с терроризмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Палестину, где обсудил с местными коллегами проблематику борьбы с терроризмом и необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Как сообщил в пятницу РИА Новости российский дипломат, визит Нарышкина в город Рамаллах на Западном берегу реки Иордан состоялся накануне и включал также встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

"23 ноября 2017 года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел ряд встреч с руководителями спецслужб Государства Палестина. Стороны отметили совпадение подходов к проблемам противодействия международному терроризму и необходимость усиления сотрудничества спецслужб России и Палестины в деле укрепление региональной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Стороны, по его словам, также обменялись мнениями по различными аспектам ближневосточного урегулирования.

"В этот же день он был принят председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и возложил венок на могилу Ясира Арафата", — сказал дипломат.