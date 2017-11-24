Отцу моряка пропавшей аргентинской подлодки сообщили, что экипаж погиб

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Представитель ВМС Аргентины сообщил отцу одного из моряков пропавшей подлодки "Сан-Хуан", что весь экипаж погиб, сообщает радиостанция Mitre.

Как заявил Луис Таглиапиетро, ему позвонил начальник сына и сообщил о случившемся.

"Мне сказали, что был подтвержден взрыв и все погибли", — заявил мужчина. По его словам, взрыв произошел на глубине от 200 до одной тысячи метров. "Никто не может выжить в результате такого", — заявил Таглиапиетро.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.