В Эстонии прокомментировали ситуацию с программой "Восточное партнерство"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Программа "Восточного партнерства", в рамках которой ЕС сближается с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, должна быть приоритетной для всего Евросоюза, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Эстонии Юри Ратас.

В пятницу в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства". Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, некоторые из стран "Восточного партнерства" хотели бы по итогам саммита более четкого обозначения их европейских перспектив. Однако, как отметил чиновник, в ЕС нет консенсуса по этому вопросу.

"Я надеюсь, что сегодня мы сможем ответить на вопрос, как мы можем сделать восточное партнерство еще сильнее", — сказал Ратас журналистам перед началом саммита.

По его словам, ЕС и восточные партнеры "становятся сильнее и им лучше вместе". "Важно обеспечить одно — чтобы это было приоритетом для всего ЕС", — сказал эстонский премьер.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом, как подчеркивается в Брюсселе, участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.