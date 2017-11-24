В Эстонии прокомментировали ситуацию с программой "Восточное партнерство"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Программа "Восточного партнерства", в рамках которой ЕС сближается с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, должна быть приоритетной для всего Евросоюза, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Эстонии Юри Ратас.
"Я надеюсь, что сегодня мы сможем ответить на вопрос, как мы можем сделать восточное партнерство еще сильнее", — сказал Ратас журналистам перед началом саммита.
По его словам, ЕС и восточные партнеры "становятся сильнее и им лучше вместе". "Важно обеспечить одно — чтобы это было приоритетом для всего ЕС", — сказал эстонский премьер.
Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом, как подчеркивается в Брюсселе, участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.