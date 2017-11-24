Президент Литвы предрекла Украине "долгий путь" в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Украине предстоит преодолеть "долгий путь" для того, чтобы стать членом Евросоюза, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

При этом она отметила, что Брюссель поддержит европейские амбиции Киева. "Конечно, если они будут готовы и как только они будут готовы", — сказала Грибаускайте журналистам перед саммитом Восточного партнерства.

Власти Украины постоянно говорят о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывают, что страна станет членом ЕС.

Осенью вступило в полную силу соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Киев настаивал на включении в документ пункта о перспективе вступления в ЕС, однако этого не произошло. Летом украинцам разрешили ездить в Европу без виз.

В июле на саммите Украина-ЕС президент Петр Порошенко поднял вопрос о дальнейшей евроинтеграции страны и предложил составить "дорожную карту". Он подчеркнул, что Украина в будущем намерена присоединиться к таможенному союзу ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, а также стать частью цифрового рынка и энергетического союза.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично — Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации.

Пятый саммит Восточного партнерства пройдет сегодня в бельгийской столице. В нем примут участие глава Еврокомиссии, президент Евросовета, глава дипломатии ЕС, а также лидеры стран Евросоюза и государств-участников Восточного партнерства.

Мероприятие, в частности, посетит Порошенко. Он надеется, что на саммите определят новые промежуточные цели, которые Киеву нужно достичь на пути членства в ЕС.