МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Из Петербурга в Аргентину для поиска подводной лодки "Сан-Хуан" самолетом Ан-124 вылетел аварийно-спасательный отряд ВМФ, сообщили в Минобороны России. В составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач.

Старшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Ранее о том, что Москва направит один из самых больших в мире самолетов, Ан-124 "Руслан", сообщил канал Todo Noticias, добавив, что в Аргентину могут отправить еще и российскую мини-субмарину.

Как считает военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин, Ан-124 может доставить флотских специалистов, глубоководный аппарат и другое оборудование для спасения подлодки.

По его словам, для поиска исчезнувшей субмарины целесообразно использовать не транспортные самолеты, а специально предназначенные для этого летательные аппараты.

"Для этого больше подходят противолодочные самолеты морской авиации ВМФ России Ил-38 либо Бе-12. Для спасения на море можно также эффективно использовать Бе-200, который имеется в МЧС России", — заключил военный эксперт.

Российская помощь

В среду российский президент Владимир Путин предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поисковой операции.

Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами. По информации МИД Аргентины, Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.

Позднее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу договорился с аргентинским коллегой об участии российских специалистов в поиске подлодки.

В район проведения поисковой операции также направилось океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Оно оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров.

Как считает бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, "Янтарь" может классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины. Адмирал отметил, что судно будет идти до района поиска подлодки пять-семь дней.

По его словам, "глубоководные аппараты также могут обеспечить выход людей из аварийной подводной лодки и их подъем с глубины", добавив, что это "уже вряд ли понадобится".

По мнению Валуева, в первую очередь в район операции надо направить противолодочные самолеты Ил-38 с магнитными обнаружителями.

"Это сейчас самые эффективные средства поиска, которые может предоставить Россия, — заявил он.

По его словам, на следующем этапе операции — уточнения состояния уже найденной субмарины — следует использовать российские глубоководные подводные аппараты.

"Наше новое спасательное океанографическое судно "Игорь Белоусов" с глубоководным аппаратом "Бестер-1" может быть использовано после обнаружения подводной лодки — на этапе конкретного оказания помощи аварийной субмарине", — полагает российский адмирал.

Он отметил, что "для этого "Игорь Белоусов" необходимо направить с Камчатки в Атлантику в самое ближайшее время, так как до района поиска "Сан-Хуана" ему предстоит идти около двух недель".

"В любом случае это касается договора между двумя странами: если Аргентина пожелает принять помощь, наши наверняка пошлют необходимые поисковые и аварийно-спасательные силы и средства", — заключил Валуев.

В свою очередь, в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота выразили готовность помочь спасти пропавшую аргентинскую подлодку.

Отмечается, что судно "Игорь Белоусов" находится в постоянной готовности, на нем есть все необходимое оборудование для поисковых работ. В управлении добавили, что переход к месту предполагаемых работ займет около 45 суток.

Однако отставной капитан колумбийского военного флота Карлос Альберто Андраде заявил, что сначала надо точно определить район поиска, а потом уже использовать российские технологии и задействовать глубоководные батискафы. Он добавил, что точное местоположение подлодки пока неизвестно.

Морской инженер из Испании Алехандро Вильчес Аларкон также предположил, что спасательная экспедиция России может прибыть в район операции слишком поздно.

"Российский военный флот после трагедии с "Курском" (в 2000 году) модернизировал все свою технику для подводных спасательных операций. Они располагают экипажами и высокотехнологичными кораблями. Однако проблема состоит во времени", — отметил эксперт.

Инцидент с подлодкой

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

Несмотря на плохие погодные условия, ее поиск продолжается. В операции участвуют 13 морских и десять воздушных судов, ВМФ США направили в Аргентину автономные подводные аппараты.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Ранее ВМС Аргентины заявили о наступлении "критической фазы" в поисках пропавшей субмарины. Представитель флота Энрике Бальби в беседе с агентством Telam подчеркнул, что на подлодке заканчивается кислород, однако до сих пор не удалось найти никаких следов.

В среду в районе исчезновения подлодки прогремел взрыв. Как рассказали военные, "произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера".

По мнению аргентинского подводника, который провел на пропавшей субмарине большую часть своей 35-летней военной карьеры, причиной аварии и исчезновения субмарины мог стать некачественный ремонт. По его словам, после выхода подлодки из ремонта в 2014 году на ней постоянно происходили неполадки.