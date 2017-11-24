Организация "Человек в беде" направила в Донбасс 10 грузовиков с гумпомощью

Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017

Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Международная благотворительная организация "Человек в беде" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса десять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовало десять грузовиков с гигиеническими наборами и строительными материалами от благотворительной организации "Человек в беде" общим весом 181 тонна", — говорится в сообщении.

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