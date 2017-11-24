Новый глава Киргизии пообещал присвоить Атамбаеву звание Героя республики

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости. Вступивший в должность пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал, что его первым указом будет присвоение звания Героя республики экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу.

"За беззаветное служение Киргизстану и нашему народу, за Вашу мудрость и дальновидность Вы достойны высокого звания Герой Кыргызской Республики и награждения знаком отличия "Ак-Шумкар". Моим первым указом будет указ о награждении Вас", — сказал он во время инаугурации.

Жээнбеков отметил, что для него будет высокой честью вручить Атамбаеву "от имени народа этот знак признания заслуг перед родиной".

Высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ("Герой республики") присваивается гражданам за исключительные заслуги перед государством и народом, совершение геройского подвига во имя свободы и независимости Киргизской Республики. Высшая степень отличия присваивается президентом один раз. Лицу, удостоенному высшей степени отличия, вручается орден "Ак-Шумкар".