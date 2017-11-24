Мугабе не придет на инаугурацию нового президента Зимбабве, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ушедший в отставку президент Зимбабве Роберт Мугабе может не присутствовать на инаугурации Эммерсона Мнангагвы, так как ему необходим отдых после "напряженных" событий, через которые ему пришлось пройти в последнее время, пишет местная газета Herald со ссылкой на пресс-секретаря Мугабе Джорджа Чарамбу.

Как сообщил Чарамба, Мнангагва в четверг пообщался с Мугабе и проинформировал его о ходе подготовки к инаугурации.

Ранее сообщалось, что Мнангагва в пятницу в Хараре примет присягу и станет президентом Зимбабве до следующих выборов главы государства в августе 2018 года.

"Он (Мнангагва) также заверил семью (Мугабе) не только по поводу их собственной безопасности и благополучия, но также о сохранении правопорядка по всей стране. Они согласились, что бывшему президенту нужно время, чтобы отдохнуть после напряженных событий, через которые он прошел за последние полторы недели, и поэтому он может не принять участия в церемонии инаугурации", — заявил Чарамба.

Мугабе отказывался уходить в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своей отставке, после того как правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, прибыл в страну. Его инаугурация назначена на пятницу.