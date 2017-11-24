Комик Зеленский раскритиковал СБУ из-за сериала "Сваты"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Комик Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подверг критике идею возможного запрета показа сериала "Сваты" на территории Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что сериал может не получить прокатное удостоверение из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которому Служба безопасности Украины запретила въезд в страну из-за посещения Крыма.

По словам Зеленского, между Добронравовым и людьми, работавшими над проектом "Сваты" последние пятнадцать лет, нет никакой связи.

"В последние сутки в СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос — запретить сериал "Сваты". Без этого же никак не растет экономика. <…> Если сейчас задача у СБУ и всех наших комитетов — просто забрать этот сериал у людей, так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", — сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Комик также посоветовал СБУ "заняться безопасностью", чтобы "можно было свободно пройти по улице", а не разбираться с сериалом, от которого "пока ни один человек не повесился".

"Если кому-то не нравится слово "сваты" — вам ближе слово "кумы" — вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами", — добавил украинский артист.

В СБУ на критику Зеленского ответили, что у ведомства нет полномочий запрещать фильмы или сериалы.