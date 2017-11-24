Атамбаев попросил прощения за то, что не успел воплотить все идеи

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время церемонии инаугурации нового главы государства Сооронбая Жээнбекова попросил прощения у тех сограждан, надежды которых он не оправдал.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу.

"Простите меня за то, что не все ваши надежды оправдал, но я всегда стремился сделать жизнь киргизстанцев лучше, легче. Старался всегда быть честным перед своим народом, перед Богом и перед своей совестью", — заявил Атамбаев.

Он отметил, что за шесть лет его президентства "страна прошла суровые испытания на прочность". "По прошествии шести лет мы можем твердо сказать: этот путь был самым сложным и трудным, переломным в истории современного Киргизстана. Сегодня это по-настоящему независимая страна. Я спокоен за будущее нашей Родины", — сказал Атамбаев.

Он выразил уверенность, что новый президент "продолжит курс на мир и стабильность в стране, курс на демократическое, открытое государство с сильным гражданским обществом". "Уверен, что Сооронбай Шарипович Жээнбеков будет работать честно и справедливо", — подчеркнул Атамбаев.

Атамбаев возглавил республику после внеочередных президентских выборов в октябре 2011 года. Согласно действующей конституции Киргизии, президент страны избирается на шестилетний срок. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды.