После обрушения домов в Мумбаи около 20 человек находятся под завалами

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя — РИА Новости. Несколько малоэтажных жилых домов обрушились в пятницу утром в предместьях индийского Мумбаи, по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел в 09.11 (06.41 мск) в трущобном районе Бхакти Нагар. Очевидцы утверждают, что под завалами рухнувших зданий могут находиться порядка 20 человек. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее. Официальных данных по жертвам и пострадавшим также пока нет.

Building collapses in Delhi's Taimur Nagar. No injuries or deaths reported as of now — ANI (@ANI) 24 ноября 2017 г.

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