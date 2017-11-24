Береговая охрана Греции нашла пропавшее судно с десятками мигрантов

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Береговая охрана Греции сообщила, что пропавшее в море недалеко от Пилоса (запад Пелопоннеса) судно с мигрантами и беженцами найдено.

Один из беженцев в четверг позвонил с борта судна по телефону европейских экстренных служб 112 и попросил о помощи, сообщив, что судно оказалось в опасной ситуации из-за поломки двигателя.

Единый координационный поисково-спасательный центр проинформировал местные власти. В ходе поисково-спасательной операции судно было обнаружено и отбуксировано в порт Кипариссиа, сообщила береговая охрана. На борту находились иностранные граждане: 37 взрослых и четверо несовершеннолетних.

Власти ведут расследование.