Торпеда не могла полностью уничтожить подлодку "Сан-Хуан", считает эксперт

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Взрыв вследствие пожара, торпедирования или подрыва на морской мине не мог полностью уничтожить пропавшую аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", заявил РИА Новости российский военный эксперт, заместитель главного редактора журнала министерства обороны РФ "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

"Взрыв на подводной лодке, произошедший вследствие пожара, выделения опасных веществ из аккумуляторных батарей, даже торпедирования субмарины или ее подрыва на морской мине, не мог полностью уничтожить "Сан-Хуан", — сказал Дандыкин.

Он отметил, что "при разрушении подводной лодки на поверхность воды должны всплыть горюче-смазочные материалы и различные предметы из ее корпуса".

"Все это будет обнаружено авиационными наблюдателями, участвующими в аварийно-спасательной операции, а также с кораблей и судов в районе поиска подлодки", — добавил эксперт.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.