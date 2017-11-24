Торпеда не могла полностью уничтожить подлодку "Сан-Хуан", считает эксперт

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Взрыв вследствие пожара, торпедирования или подрыва на морской мине не мог полностью уничтожить пропавшую аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", заявил РИА Новости российский военный эксперт, заместитель главного редактора журнала министерства обороны РФ "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин.
"Взрыв на подводной лодке, произошедший вследствие пожара, выделения опасных веществ из аккумуляторных батарей, даже торпедирования субмарины или ее подрыва на морской мине, не мог полностью уничтожить "Сан-Хуан", — сказал Дандыкин.
Он отметил, что "при разрушении подводной лодки на поверхность воды должны всплыть горюче-смазочные материалы и различные предметы из ее корпуса".
Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.