Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (67)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Иностранцы откажутся ездить на Украину, если Киев продолжит преследовать тех, кто посетил Крым, считает вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

По его словам, "политика давления" скоро приведет к тому, что иностранцы объявят Украине бойкот".

Он рассказал РИА Новости, что на полуостров с каждым годом приезжает все больше иностранных делегаций, в числе которых известные политики, парламентарии, бизнесмены и общественники.

"Даже сами украинцы активно едут в Крым", — подчеркнул Ильясов.

По данным украинской погранслужбы, в этом году более 1,3 тысячи иностранцев запрещен въезд в страну из-за нарушения порядка посещения Крыма. В это число вошли почти сто деятелей культуры.

В российский регион приезжали итальянские, французские и сербские политики.

В Киеве считают полуостров временно оккупированной территорией и указывают, что туда можно ездить только через украинские пункты пропуска.

Москва неоднократно указывала, что регион присоединился к России в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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