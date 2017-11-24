В Пекине проверяют детсады после инцидента с жестоким обращением с детьми

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Муниципальный комитет образования Пекина дал поручение провести массовые инспекционные проверки в детских садах города после инцидента с жестоким обращением с детьми в одном из учреждений дошкольного образования столицы, следует из заявления комитета.

Скандал разразился 22 ноября, после того как родители воспитанников одного из детских садов обратились в полицию с обвинениями в адрес воспитателей в жестоком обращении с детьми, и в том, что детям вкалывали и давали пить лекарственные препараты неизвестного происхождения.

Как сообщают местные СМИ, по словам родителей, они обнаружили у детей следы от уколов. Кроме того, по рассказам самих детей, воспитатель каждый день после обеда давал им пить две белые сладкие на вкус таблетки, после которых они засыпали.

Правоохранительные органы приступили к проверке информации. В настоящее время воспитатели детского сада отстранены от работы и содействуют расследованию.

Администрация детского сада опубликовала заявление, в котором принесла извинения и заверила, что передала сотрудникам полиции все требуемые материалы с камер видеонаблюдения.

К делу в четверг подключилось министерство образования страны, поручив местным органам немедленно начать расследование.

В пятницу утром муниципальный комитет здравоохранения объявил, что начал проверку в детсадах во всех районах города.