Президент Колумбии заявил о ликвидации второго человека в крупной банде

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в четверг об уничтожении второго человека в руководстве самой мощной преступной группировки страны "Клан Залива".

"Поздравляю полицию Колумбии, которая в развитие операции "Агамемнон-2" нейтрализовала в департаменте Норте-де-Сантандер военного главаря "Клана Залива" по прозвищу Англия. Подчеркиваю: кто продолжит творить преступления, закончит в тюрьме или могиле", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter

Детали операции, в ходе которой был уничтожен Луис Орландо Падьерна, пока не сообщаются. В пятницу министр обороны Колумбии должен дать пресс-конференцию на эту тему.

Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в стране.