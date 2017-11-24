Президент Колумбии заявил о ликвидации второго человека в крупной банде

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в четверг об уничтожении второго человека в руководстве самой мощной преступной группировки страны "Клан Залива".Twitter.
Детали операции, в ходе которой был уничтожен Луис Орландо Падьерна, пока не сообщаются. В пятницу министр обороны Колумбии должен дать пресс-конференцию на эту тему.
Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в стране.