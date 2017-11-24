Новый президент Киргизии заявил о курсе на партнерство с Россией

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости. Вступивший в должность пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал, что страна под его руководством продолжит укреплять стратегическое партнерство с Россией.

"Курс стратегического партнерства с Россией будет укрепляться", — заявил он в пятницу обращаясь к гражданам страны во время инаугурации.

Жээнбеков отметил, что республика также будет развивать сотрудничество с Китаем и сохранит добрососедские отношения со станами-соседями по региону Центральной Азии. А также будет активно взаимодействовать в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, ОДКБ и других.

"Я против любых проявлений трайбализма, национализма и клановости. Я не допущу этого в органах государственного управления", — заверил Жээнбеков, напомнив, что в республике проживают представители почти 100 этносов и сохранение межнационального мира является основной задачей для развития страны.

Он подчеркнул, что для развития экономики необходимо продолжить реформы. "Считаю, что правительство должно провести структурную реформу в экономике. Правительство должно стать мотором реформ, а президент — их гарантом", — подчеркнул он.

Пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу.

Всенародные выборы президента Киргизии прошли 15 октября. ЦИК Киргизии официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК). Жээнбеков набрал свыше 54% голосов избирателей. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Явка на выборах составила около 56%.