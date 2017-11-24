Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально вступил в должность президента Киргизии. Он стал пятым главой республики.

Выборы президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Экс-премьер Жээнбеков выдвинулся от правящей Социал-демократической партии. В ходе голосования, явка на котором составила около 56%, его поддержали более 54% избирателей.

Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония инаугурации проходит в зале приемов государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека. На ней присутствуют 450 гостей, в том числе депутаты парламента, крупные киргизские политики и послы иностранных государств.

Жээнбеков, положив руку на конституцию, торжественно поклялся "справедливо осуществлять полномочия главы государства, охранять права человека и гражданина, строго следовать конституции, защищать единство народа, целостность и безопасность государства".

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова также выдала ему удостоверение президента и знаки отличия — нагрудный знак и штандарт президента. Нагрудный знак представляет собой стилизованную копию ордена высшей степени отличия республики "Ак-Шумкар" ("Белый сокол") на цепи длиной около метра, на которой выгравированы фамилия и имя нового президента, а также дата вступления в должность.

Президент Киргизии избирается на шесть лет и только на один срок. Он также становится главнокомандующим ВС.

Жээнбеков — выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". Был депутатом парламента, а после свержения Курманбека Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области.