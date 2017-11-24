Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально вступил в должность президента Киргизии. Он стал пятым главой республики.
Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония инаугурации проходит в зале приемов государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека. На ней присутствуют 450 гостей, в том числе депутаты парламента, крупные киргизские политики и послы иностранных государств.
Жээнбеков, положив руку на конституцию, торжественно поклялся "справедливо осуществлять полномочия главы государства, охранять права человека и гражданина, строго следовать конституции, защищать единство народа, целостность и безопасность государства".
Президент Киргизии избирается на шесть лет и только на один срок. Он также становится главнокомандующим ВС.
Жээнбеков — выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". Был депутатом парламента, а после свержения Курманбека Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области.