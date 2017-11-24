США прекратили поиски трех пропавших у берегов Японии моряков

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американские ВМС прекратили поиски трех моряков, пропавших после крушения самолета у берегов Японии, сообщил Седьмой флот США.

Самолет C-2A Greyhound, на борту которого находились 11 человек, разбился 22 ноября в Тихом океане у японского острова Окинава. Самолет направлялся на атомный авианосец Ronald Reagan. Восемь человек были спасены сразу после крушения самолета.

В заявлении Седьмого флота говорится, что в поисках трех пропавших моряков принимали участие восемь кораблей ВМС США и японских сил самообороны, а также три вертолетных эскадрильи. За два дня поисков было исследовано около 1000 квадратных морских миль.

По информации министра обороны Японии Ицунори Онодэры, причиной крушения могла стать поломка двигателя.