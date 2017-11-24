В США учительницу задержали за употребление наркотиков в классе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В американском штате Индиана учительницу Саманту Кокс задержали после того, как учащиеся школы сняли видео, на котором она употребляет наркотики в пустом классе. Об этом сообщил Fox News.
Об инциденте сообщили родителям учеников, которые возмутились произошедшим.
"Безопасность наших учащихся остается нашим главным приоритетом. На данный момент проходит всестороннее расследование", — заявил школьный инспектор Ларри Веррако.
Была ли Кокс уволена после задержания, не сообщается. Сейчас она находится под стражей и ожидает предъявления обвинения.