В США учительницу задержали за употребление наркотиков в классе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В американском штате Индиана учительницу Саманту Кокс задержали после того, как учащиеся школы сняли видео, на котором она употребляет наркотики в пустом классе. Об этом сообщил Fox News.

Отмечается, что 24-летнюю учительницу английского языка в средней школе в городе Сент-Джон задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Об инциденте сообщили родителям учеников, которые возмутились произошедшим.

"Безопасность наших учащихся остается нашим главным приоритетом. На данный момент проходит всестороннее расследование", — заявил школьный инспектор Ларри Веррако.

Была ли Кокс уволена после задержания, не сообщается. Сейчас она находится под стражей и ожидает предъявления обвинения.