СМИ: Россия направит на поиски подлодки один из самых больших самолетов

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Россия направит один из самых больших в мире самолетов для оказания помощи в поиске подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", заявляет в четверг канал Todo Noticias.

Судя по приведенным характеристикам, речь идет об Ан-124 "Руслан", который способен поднимать до 150 тонн груза. Кроме того, Todo Noticias сообщает, что в Аргентину может быть отправлена и российская мини-субмарина.

Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки "Сан-Хуан". Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске подлодки. По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске субмарины.

По информации МИД Аргентины, Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.