МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Россия направит один из самых больших в мире самолетов для оказания помощи в поиске подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", заявляет в четверг канал Todo Noticias.
Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки "Сан-Хуан". Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции.
Глава Минобороны Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске подлодки. По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске субмарины.
По информации МИД Аргентины, Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.
Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.