На Тихоокеанском флоте готовы помочь спасти пропавшую аргентинскую подлодку

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" находится в постоянной готовности и при соответствующем распоряжении подключится к спасению пропавшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", рассказали РИА Новости в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки. Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев отметил, что в спасении субмарины целесообразно использовать океанографическое судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" с глубоководным аппаратом "Бестер-1".

"Если такая задача будет поставлена, то экипаж корабля ее, несомненно, выполнит. "Игорь Белоусов" находится в постоянной готовности, на нем находится необходимый комплект оборудования, новый водолазный глубоководный комплекс, обитаемый глубоководный аппарат — есть все необходимое", — сказал собеседник.

При этом, как отметил специалист, переход к месту предполагаемых работ займет около 45 суток.

Он также напомнил, что в конце октября впервые в истории ВМФ России водолазы спасательного судна "Игорь Белоусов" совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт. Ранее рекордной считались глубина в 200 метров.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.