На Тихоокеанском флоте готовы помочь спасти пропавшую аргентинскую подлодку

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" находится в постоянной готовности и при соответствующем распоряжении подключится к спасению пропавшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", рассказали РИА Новости в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ.
"Если такая задача будет поставлена, то экипаж корабля ее, несомненно, выполнит. "Игорь Белоусов" находится в постоянной готовности, на нем находится необходимый комплект оборудования, новый водолазный глубоководный комплекс, обитаемый глубоководный аппарат — есть все необходимое", — сказал собеседник.
При этом, как отметил специалист, переход к месту предполагаемых работ займет около 45 суток.
Спасательное судно "Игорь Белоусов" прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с "аварийной подлодки" на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.