В Колумбии осудили пилотов за бомбардировку деревни

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Два пилота вертолета приговорены в четверг Верховным судом Колумбии к 30 годам тюремного заключения за бомбардировку деревни Санто-Доминго в ходе операции против повстанцев из Революционных вооруженных сил (РВСК) в 1998 году.

В ходе бомбардировки тогда погибли 17 жителей деревни, еще 21 получил ранения.

Согласно тексту решения суда, пилоты были предупреждены и сами могли убедиться в том, что повстанцы скрылись в деревне среди мирных жителей, однако все равно решили использовать кассетную бомбу.

Ранее власти Колумбии уже выплатили миллионные компенсации по данному делу. При этом официальная Богота не признавала факта бомбардировки, а заявляла, что речь шла о взрыве грузовика с боеприпасами самих повстанцев, отмечает портал Tiempo.