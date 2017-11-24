В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Неизвестные вандалы осквернили в четверг памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, сообщила журналистам представитель городской полиции Андреа Зоулова.

На четыре стороны постамента неизвестные написали даты: 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году советские войска под руководством Конева подавили восстание в Венгрии, в 1961 году, в дни Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии. В 1968 году СССР и еще четыре соцстраны ввели войска в Чехословакию, заставив прекратить политическую либерализацию, получившую название "Пражская весна".

"Оператор полиции принял сообщение об этом, происшествие на месте было подтверждено, начато расследование", — сказала Зоулова.

В свою очередь, представитель органов власти района Прага-6, на территории которого находится памятник, Ондржей Шрамек заявил, что самодеятельные надписи с памятника будут оперативно устранены.

Представители администрации района в последнее время неоднократно заявляли о необходимости скорректировать надпись на памятнике. В ней, по их мнению, должны быть не только указаны заслуги Конева в освобождении Праги от сил вермахта, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска подавили венгерское восстание в 1956 году.

Староста района Прага-6 Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство России в Чехии заявил, что в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию диппредставительства.

Во вторник у памятника состоялся митинг жителей Праги с участием некоторых известных политиков, а также двух внучек маршала — Елены и Анны Коневых. Участники митинга призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от нацизма в 1945 году.

На митинге выступили председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид, обе внучки маршала и некоторые рядовые жители Праги.