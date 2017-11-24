В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Неизвестные вандалы осквернили в четверг памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, сообщила журналистам представитель городской полиции Андреа Зоулова.
"Оператор полиции принял сообщение об этом, происшествие на месте было подтверждено, начато расследование", — сказала Зоулова.
В свою очередь, представитель органов власти района Прага-6, на территории которого находится памятник, Ондржей Шрамек заявил, что самодеятельные надписи с памятника будут оперативно устранены.
Представители администрации района в последнее время неоднократно заявляли о необходимости скорректировать надпись на памятнике. В ней, по их мнению, должны быть не только указаны заслуги Конева в освобождении Праги от сил вермахта, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска подавили венгерское восстание в 1956 году.
Во вторник у памятника состоялся митинг жителей Праги с участием некоторых известных политиков, а также двух внучек маршала — Елены и Анны Коневых. Участники митинга призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от нацизма в 1945 году.
На митинге выступили председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид, обе внучки маршала и некоторые рядовые жители Праги.