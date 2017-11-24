Падение метеора напугало жителей Японии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Японии зафиксировали падение метеора, который осветил небо ярким светом, напугав жителей страны, пишет Japan Times.

Инцидент, по информации издания, произошел во вторник утром. Падение метеора, в частности, зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также автомобильные регистраторы.

В полиции префектуры Сайтамо рассказали, что после падения метеора получили несколько звонков о "голубой вспышке в небе".

Эксперты считают, что этот метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре.

Метеоры — это фрагменты космических объектов, которые сгорают при вхождении в атмосферу на огромной скорости, тем самым порождая яркую вспышку, схожую с падающей звездой.