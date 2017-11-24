Падение метеора напугало жителей Японии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Японии зафиксировали падение метеора, который осветил небо ярким светом, напугав жителей страны, пишет Japan Times.
В полиции префектуры Сайтамо рассказали, что после падения метеора получили несколько звонков о "голубой вспышке в небе".
Эксперты считают, что этот метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре.
先ほどの火球と思われる落下物動画 pic.twitter.com/cZjRsjWtOp— ちまり(納沙布🐍) (@Chimari255) 21 ноября 2017 г.
Метеоры — это фрагменты космических объектов, которые сгорают при вхождении в атмосферу на огромной скорости, тем самым порождая яркую вспышку, схожую с падающей звездой.