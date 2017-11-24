В Сети появилось видео с "отрывающимся иллюминатором" в салоне самолета

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В сети появился ролик, на котором пассажир самолета заметил отрывающуюся внутреннюю часть иллюминатора. Кадры были опубликованы на YouTube-канале ViralHog.
"Я летел на лоукостере за 30 долларов. Иллюминатор полностью выпадал из своей рамки. Мне показалось это странным, и я записал видео на телефон", — передает ViralHog слова автора видео.
Однако некоторые пользователи сайта объяснили, что мужчине не стоило волноваться, поскольку это только внутренняя часть иллюминатора, призванная защищать внешнюю от повреждений.Dr.One.
Также юзеров привело в восторг, как пассажир похлопал иллюминатор.
"Он погладил иллюминатор так, будто хотел сказать "хороший мальчик", — отметил James Carter.