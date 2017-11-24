МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Германия потеряла из-за антироссийских санкций более 42 тысяч рабочих мест, сообщил в интервью газете "Известия" депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

"По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики", — приводит издание слова Фронмайера.

Он также заявил, что партия "Альтернатива для Германии" намерена инициировать снятие антироссийских санкций. Касаясь крымского вопроса, политик подчеркнул, что считает его российской территорией.

"По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным. Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым — часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым — российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование", — отметил германский депутат.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".