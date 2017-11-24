Эксперт прокомментировал отправку российских спасателей на поиски подлодки

МОНТЕВИДЕО, 24 ноя — РИА Новости. Спасательная экспедиция, направленная РФ для поисков пропавшей лодки аргентинских ВМС, может прибыть в район операции слишком поздно, заявил РИА Новости морской инженер из Испании Алехандро Вильчес Аларкон.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

"Российский военный флот после трагедии с "Курском" (в 2000 году) модернизировал все свою технику для подводных спасательных операций. Они располагают экипажами и высокотехнологичными кораблями. Однако проблема состоит во времени, они могут не успеть прибыть в зону поисков субмарины", — сообщил испанский эксперт.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.