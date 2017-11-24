В словацком парламенте оппозиция предлагает признать Крым частью России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Словакии одна из оппозиционных партий и некоторые независимые депутаты парламента выступили за признание законности воссоединения Крыма с Россией, сообщает газета "Известия".

В частности, руководитель пресс-службы "Народной партии — Нашей Словакии" Милан Угрик отметил, что волеизъявление народа Крыма необходимо уважать.

Независимый депутат Петер Марчек также поддержал признание полуострова частью России. Он отметил, что намерен поставить этот вопрос на голосование в словацком парламенте. Марчек выразил мнение, что Крым стал российским регионом в соответствии с международным правом. Референдум, проведенный на полуострове в 2014 году, как заявил депутат, отразил волю большинства жителей Крыма.

"Для меня это бесспорный вопрос. Верю, что мое мнение разделяет немало словацких граждан. Крым был частью России. Полуостров был передан Киеву Никитой Хрущёвым в 1954 году, когда Украина являлась частью СССР. Кроме того, воссоединение в 2014 году произошло по итогам референдума. Москва имеет полное право на это", — подчеркнул депутат.

Как отмечает издание, чтобы поставить вопрос о признании Крыма частью России в Национальном совете Словакии (парламент — Прим.ред.), инициатива должна получить поддержку минимум 15 депутатов. По словам Марчека, заручиться такой поддержкой в парламенте, в котором всего 150 мест, не составит труда. В частности, "Народная партия — Наша Словакия", которая поддерживает данную инициативу, обладает 14-ю местами в парламенте страны.

По мнению постоянного представителя Крыма при президенте Георгия Мурадова, непризнание Брюсселем полуострова частью России ставит под сомнение ее территориальную целостность.

"Это неприемлемо. Крымчане раз и навсегда на референдуме высказались по поводу дальнейшей судьбы полуострова. Верю, что под воздействием европейского общественного мнения будет постепенно меняться и позиция Киева по крымскому вопросу", — цитирует издание Мурадова.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в 2014 году референдума, на котором свыше 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Украинские власти не признают итоги референдума и считают Крым "временно оккупированной территорией". Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин заявил, что крымский вопрос "закрыт окончательно".

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