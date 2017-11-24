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Избранный президент Киргизии Жээнбеков вступает в должность

01:5524.11.2017
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкСооронбай Жээнбеков. Архивное фотоСооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу принесет присягу и вступит в должность. На церемонию приглашены 450 гостей, однако среди них не будет глав иностранных государств, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы аппарата президента республики Толгонай Стамалиева.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
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Всенародные выборы президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Явка на выборах составила около 56%. ЦИК официально объявил победителем экс-премьера Жээнбекова, выдвинутого для участия в выборах правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), он набрал свыше 54% голосов избирателей.

При этом в ходе избирательной кампании Жээнбеков обещал продолжить курс прежней администрации и не менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе.

Жээнбеков — выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в Ошской области в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". Был депутатом парламента, а после свержения Курманбека Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области. В 2016 году по инициативе СДПК Жээнбеков был избран премьером республики. После выдвижения кандидатом в президенты, согласно законодательству страны, Жээнбеков официально сложил полномочия главы правительства для участия в выборах.

Согласно законодательству Киргизии, Жээнбеков избран на шестилетний срок — до декабря 2023 года. По конституции страны, человек может занимать высший государственный пост только один раз в жизни.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
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Церемония

Как сообщила Стамалиева, на церемонию приглашены 450 человек, в том числе представители общественных и международных организаций, творческой и научной интеллигенции, депутаты парламента, члены правительства, а также аккредитованные в стране послы.

"В соответствии с мировой практикой, главы иностранных государств на церемонию не приглашались", — отметила собеседница агентства.

Журналисты смогут наблюдать за церемонией из специально оборудованного пресс-центра, кроме того, телеканалы страны в прямом эфире будут вести трансляцию мероприятия.

По словам Стамалиевой, торжественная церемония официального вступления в должность президента впервые в истории Киргизии пройдет не в здании национальной филармонии, расположенной в центре Бишкека, а в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде столицы.

"Церемония инаугурации начнется в 10 часов (07.00 мск — ред.) в доме приемов "Энесай". Избранный президент принесет присягу народу Киргизстана, после чего глава ЦИК вручит ему удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт", — сообщила она.

Омурбек Текебаев. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Нагрудный знак и штандарт

Для такого случая ювелиры Киргизии изготовили специальный нагрудный знак – цепь из золота и серебра высшей пробы длиной около метра. При создании нагрудного знака использованы символы современной Киргизии — герб страны, стилизованный образ традиционного тюндюка — символа очага, родины и вечности. На ней также выгравированы дата, имя и фамилия президента.

Эскиз нагрудного знака Жээнбекова решили оставить тот же, что был у предыдущего президента Алмазбека Атамбаева. Именные знаки первого президента страны Аскара Акаева и пришедшего ему на смену в результате госпереворота в 2005 году Бакиева были украшены бриллиантами, президенту переходного периода Розе Отунбаевой была изготовлена более женственная цепь с жемчужным обрамлением.

Именной штандарт президента имеет накладку из золота. Как пояснили в ЦИК Киргизии, по закону, штандарт и нагрудный знак изготавливаются индивидуально для каждого президента, покидая должность, он забирает их с собой.

По окончании церемонии в Бишкеке будет произведен трехкратный артиллерийский залп.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Всего на проведение торжественной церемонии правительство выделило из бюджета 8,4 миллиона сомов (около 122 тысяч долларов). В целом инаугурация Жээнбекова пройдет значительно скромнее процедуры вступления в должность президента Атамбаева 1 декабря 2011 года, на организацию которой было выделено около 217 тысяч долларов. Тогда в торжестве приняли участие около тысячи гостей, в том числе бывшие тогда президентами Турции и Грузии Абдулла Гюль и Михаил Саакашвили, а также премьеры Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Китай, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия и Татарстан были представлены спикерами и вице-спикерами национальных парламентов.

После церемонии Атамбаев и Жээнбеков в сопровождении президентского кортежа направятся в здание правительства на центральной площади Бишкека "Ала-Тоо", где находятся парламент и президентская администрация. У входа в киргизский Белый дом их встретит рота почетного караула, после чего они поднимутся в кабинет президента, где Атамбаев передаст дела новому главе государства.

Меры безопасности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В связи с торжественной церемонией инаугурации правоохранительные органы столицы Киргизии будут переведены на усиленный вариант несения службы. Кроме того, в Бишкеке в пятницу будет ограничено движение автотранспорта по ряду центральных магистралей.

"Двадцать четвертого ноября в связи с инаугурацией будет ограничено движение для автотранспорта на проспектах Айтматова, Манаса и Чуй. Просим всех автовладельцев заранее выбирать альтернативные маршруты движения", — сообщили в пресс-службе управления патрульной милиции Бишкека.

Поправки в конституцию

Первого декабря, почти сразу после вступления Жээнбекова в должность, в Киргизии вступят в силу поправки в конституцию, ограничивающие полномочия президента.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
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Поправки были внесены в Основной закон во время референдума в декабре 2016 года по инициативе президента Атамбаева. Они существенно расширяют права премьера на самостоятельные кадровые решения. В частности, премьеру дается право самостоятельно, без участия местных советов назначать и увольнять руководителей государственных администраций, а также министров своего кабинета даже вопреки мнению президента. Кроме того, премьеру дается право заблокировать любые законопроекты, предусматривающие увеличение расходов госбюджета.

Существенным нововведением станет также право премьера коалиционного правительства и его заместителей сохранить за собой депутатский мандат и гарантированно вернуться в парламентское кресло, если кабмин будет отправлен в отставку.

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