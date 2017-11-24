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На "Восточном партнерстве" Мэй заявит о важности противостоять "угрозе" РФ

01:3424.11.2017
(обновлено: 01:37 24.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" со стороны России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией", говорится во фрагментах текста ее речи, переданных в РИА Новости канцелярией премьер-министра.

Женщина читает газету в метро Лондона
© REUTERS / Kevin Coombs
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"Сейчас, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС, Тереза Мэй будет также приветствовать единый подход к реагированию на угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны иностранных государств, подобных России", — говорится в сообщении офиса премьера.

"От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать. Но мы также должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России, которая угрожает этому потенциалу и пытается подорвать нашу коллективную силу", — говорится в тексте речи, с которой Мэй должна выступить на саммите.

Премьер также подчеркнет в своем выступлении, что, несмотря на предстоящий выход Великобритании из ЕС, Соединенное Королевство по-прежнему останется верно интересам европейской безопасности.

Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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"Беря на себя лидерскую роль на саммите, премьер-министр коснется важных экономических и социальных успехов в регионе и присоединится к общему стремлению работать вместе для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста", — отмечается в сообщении канцелярии премьера.

"Закончит свою речь премьер-министр подтверждением, что Великобритания продолжит поддерживать регион. Мы в этом финансовом году выделяем 50 миллионов фунтов стерлингов на поддержку реформ и безопасности в регионе через такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине. Мы также потратим 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах", — подчеркивается в документе.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", якобы проводимой властями России.

Активист с флагом правой организации Национальный фронт на демонстрации в Англии
© AFP 2017 / Oli Scarf
Бритиш-югенд. Британии разрешили узнать фашизм поближе
Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В свою очередь Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета нижней палаты по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС. Пятый саммит партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.

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