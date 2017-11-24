ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" со стороны России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией", говорится во фрагментах текста ее речи, переданных в РИА Новости канцелярией премьер-министра.
"От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать. Но мы также должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России, которая угрожает этому потенциалу и пытается подорвать нашу коллективную силу", — говорится в тексте речи, с которой Мэй должна выступить на саммите.
Премьер также подчеркнет в своем выступлении, что, несмотря на предстоящий выход Великобритании из ЕС, Соединенное Королевство по-прежнему останется верно интересам европейской безопасности.
"Закончит свою речь премьер-министр подтверждением, что Великобритания продолжит поддерживать регион. Мы в этом финансовом году выделяем 50 миллионов фунтов стерлингов на поддержку реформ и безопасности в регионе через такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине. Мы также потратим 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах", — подчеркивается в документе.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", якобы проводимой властями России.
В свою очередь Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета нижней палаты по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.