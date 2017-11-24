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В Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства"

01:0924.11.2017
(обновлено: 14:51 24.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 20175-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет в бельгийской столице в пятницу.

Главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Евросовета Дональд Туск, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссары по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан и торговле Сесилия Мальмстрем, а также руководители стран Евросоюза примут участие в саммите, говорится в сообщении ЕК.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Из материалов Совета стран ЕС к саммиту отмечается, что со стороны шести стран-участниц "Восточного партнерства" будут: президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Молдавии Павел Филип и глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

ЕС в этом году впервые пригласил на саммит Восточного партнерства президента Белоруссии Александра Лукашенко. В свою очередь белорусский МИД сообщил, что делегацию страны на саммите возглавит Макей.

Саммит, как ожидается, примет совместную декларацию, отмечается в материалах Совета.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Предмет дискуссии

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. Архивное фото
© AP Photo / Thierry Charlier
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Саммит, как ожидается, отметит достижения сотрудничества ЕС и стран "Восточного партнерства" со времени проведения предыдущего саммита — в Риге в 2015 году, отмечается в материалах Совета.

Саммит позволит его участникам обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества в четырех приоритетных областях, согласованных в Риге, среди которых экономика, управление и общество.

"Саммит станет поводом для его участников подтвердить суверенное право каждого партнера свободно выбирать уровень амбиций и цели, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским союзом. Ожидается, что саммит призовет к укрепленным и дифференцированным отношениям между ЕС и его шестью партнерами", — сообщает Совет.

Для Грузии, Молдавии и Украины имплементация соглашений об ассоциации с ЕС, включающих договора о свободной торговле с союзом, "была приоритетом в последние годы", отмечается в материалах.

При этом у Армении, Азербайджана и Белоруссии акцент был сделан на дальнейшее развитие с ЕС отношений "индивидуальной сборки".

Ожидается, что в рамках саммита будет подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС (CEPA). Переговоры о новом соглашении с Азербайджаном продолжаются, отмечает Совет.

Президент Армении Серж Саргсян во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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Кроме того, участники саммита, как планируется, примут документ, определяющий 20 целей, которые стороны хотят достигнуть к 2020 году. "Это четкий план работы на будущее по всем четырем приоритетным сферам", — говорится в сообщении ЕК.

Однако, как ранее на неделе сообщил высокопоставленный источник в ЕС, страны-члены Евросоюза не пришли к консенсусу о перспективах вступления в ЕС государств "Восточного партнерства".

На предыдущем саммите "Восточного партнерства" в Риге было заявлено, что ЕС признает европейские устремления этих стран. "Это по-прежнему наша позиция. При этом на данном этапе в ЕС нет консенсуса, чтобы предоставить Восточным партнерам перспективы членства", — сказал источник.

Он напомнил, что некоторые из государств "Восточного партнерства" хотели бы, чтобы ЕС более четко обозначил их будущие устремления. "Но консенсуса по этому вопросу в ЕС на данный момент нет", — добавил источник.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Архивное фото
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
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Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло.

По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдавия — единственные, кто четко выражают свое стремление к европейской интеграции. Однако говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, заявил Хан.

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