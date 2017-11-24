В Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет в бельгийской столице в пятницу.
Главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Евросовета Дональд Туск, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссары по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан и торговле Сесилия Мальмстрем, а также руководители стран Евросоюза примут участие в саммите, говорится в сообщении ЕК.
ЕС в этом году впервые пригласил на саммит Восточного партнерства президента Белоруссии Александра Лукашенко. В свою очередь белорусский МИД сообщил, что делегацию страны на саммите возглавит Макей.
Саммит, как ожидается, примет совместную декларацию, отмечается в материалах Совета.
"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
Предмет дискуссии
Саммит позволит его участникам обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества в четырех приоритетных областях, согласованных в Риге, среди которых экономика, управление и общество.
"Саммит станет поводом для его участников подтвердить суверенное право каждого партнера свободно выбирать уровень амбиций и цели, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским союзом. Ожидается, что саммит призовет к укрепленным и дифференцированным отношениям между ЕС и его шестью партнерами", — сообщает Совет.
Для Грузии, Молдавии и Украины имплементация соглашений об ассоциации с ЕС, включающих договора о свободной торговле с союзом, "была приоритетом в последние годы", отмечается в материалах.
При этом у Армении, Азербайджана и Белоруссии акцент был сделан на дальнейшее развитие с ЕС отношений "индивидуальной сборки".
Ожидается, что в рамках саммита будет подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС (CEPA). Переговоры о новом соглашении с Азербайджаном продолжаются, отмечает Совет.
Однако, как ранее на неделе сообщил высокопоставленный источник в ЕС, страны-члены Евросоюза не пришли к консенсусу о перспективах вступления в ЕС государств "Восточного партнерства".
На предыдущем саммите "Восточного партнерства" в Риге было заявлено, что ЕС признает европейские устремления этих стран. "Это по-прежнему наша позиция. При этом на данном этапе в ЕС нет консенсуса, чтобы предоставить Восточным партнерам перспективы членства", — сказал источник.
Он напомнил, что некоторые из государств "Восточного партнерства" хотели бы, чтобы ЕС более четко обозначил их будущие устремления. "Но консенсуса по этому вопросу в ЕС на данный момент нет", — добавил источник.
По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдавия — единственные, кто четко выражают свое стремление к европейской интеграции. Однако говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, заявил Хан.