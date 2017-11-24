Аргентинский подводник назвал причину возможной аварии на подлодке

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА, 24 ноя — РИА Новости. Аргентинский подводник с 35-летним стажем службы в ВМС заявил РИА Новости, что причиной аварии и последующего исчезновения субмарины "Сан Хуан" мог стать некачественный ремонт.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

"Я убежден, что несколько лет назад в Буэнос-Айресе был плохо сделан ремонт", — заявил подводник, который назвал лишь свое имя, Оскар. Он добавил, что приходится родственником одному из членов экипажа пропавшей подлодки.

Капитальные ремонтные работы на подводной лодке, построенной в 1982 году и спущенной на воду годом позже, проводились на верфях Буэнос-Айреса в декабре 2008 года и в июне 2014 года. Ремонт проводился с целью продлить срок службы субмарины, которая в среднем составляет 30 лет.

"Они были должны разделить ее напополам, а после этого сварить две части", — сказал Оскар. По его словам, после выхода подлодки из ремонта в 2014 году на ней постоянно происходили неполадки.

Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.