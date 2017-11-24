Аргентинский подводник назвал причину возможной аварии на подлодке

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА, 24 ноя — РИА Новости. Аргентинский подводник с 35-летним стажем службы в ВМС заявил РИА Новости, что причиной аварии и последующего исчезновения субмарины "Сан Хуан" мог стать некачественный ремонт.
"Я убежден, что несколько лет назад в Буэнос-Айресе был плохо сделан ремонт", — заявил подводник, который назвал лишь свое имя, Оскар. Он добавил, что приходится родственником одному из членов экипажа пропавшей подлодки.
Капитальные ремонтные работы на подводной лодке, построенной в 1982 году и спущенной на воду годом позже, проводились на верфях Буэнос-Айреса в декабре 2008 года и в июне 2014 года. Ремонт проводился с целью продлить срок службы субмарины, которая в среднем составляет 30 лет.
Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.
Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.