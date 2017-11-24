РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Диванное войско. Почему украинцы массово бегут от призыва

08:0024.11.2017
01010
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в КиевеПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк

Москва, 24 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Осенняя призывная кампания на Украине бьет рекорды по количеству курьезов. Будущих защитников отечества полиция отлавливает по ночным клубам во время антинаркотических рейдов. Призывники и их семьи дают взятки врачам и военкомам, скрываются в Европе, которая стала доступнее благодаря безвизовому режиму. Самым находчивым оказался молодой человек из Винницкой области: чтобы избежать службы в армии, он заключил брак с 80-летней бабушкой. Почему молодые украинцы массово уклоняются от вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале РИА Новости.

С дискотеки — на плац

Двадцать второго ноября украинский кабинет министров объявил, что на военную службу призовут дополнительно еще две тысячи человек. Кто-то должен охранять склады с боеприпасами — так объяснили в правительстве. Головную боль министров понять можно: только в 2017 году на Украине произошло несколько масштабных пожаров на военных складах: в марте взрывались арсеналы в Балаклее, в сентябре горели склады в Винницкой области. При этом в кабмине "не заметили", что военкоматам не удалось достичь и прежних, более низких, показателей по набору призывников.

© AP Photo / Efrem LukatskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Молодежь не хочет идти в армию. Помимо банальных взяток военкому или члену врачебной комиссии, украинцы прибегают и к более оригинальным способам. Так, в начале ноября 22-летний житель Винницкой области Украины женился на 80-летней бабушке. Пикантные детали: новобрачная приходится парню внучатой теткой, ее сестра была родной бабушкой молодого человека. Кстати, сама она, как рассказали в сельсовете, не знала, что вышла замуж: старушку отвезли в город якобы для того, чтобы переоформить имущество на наследников. Прямо в день бракосочетания счастливый молодожен поделился радостью с военкомом — принес документ-подтверждение, что не может проходить срочную службу, так как должен заботиться о супруге — инвалиде первой группы.

Спешку призывника можно объяснить: в нынешнюю кампанию ответственные за набор молодежи на службу идут на сомнительные с точки зрения закона меры, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Так, в ночь на 4 ноября во Львове военные совместно с полицейскими перекрыли улицу Кривая Липа, где находится один из самых популярных ночных клубов, и начали облаву на уклонистов. По словам очевидца, силовики отпускали только тех молодых людей, которые предъявили студенческий билет.

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Мобилизация на Украине: когда служба в армии – не честь, а наказание

Позднее и полицейские, и военные попытались откреститься от этой акции. В свою очередь, глава Львовской областной администрации Олег Синютка, комментируя инцидент, заявил, что поиск уклонистов — дело полезное и правильное. Через несколько дней военный комиссар региона Александр Тищенко объяснил, чем вызвана повышенная активность по розыску призывников. По его словам, в области от службы уклоняются 15 тысяч человек, а план по набору в ряды ВСУ выполнен всего на шестьдесят процентов. Лидером по числу молодых людей, не желающих отдать долг родине, традиционно стала столица украинского национализма — Львов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПризывник осматривает помещение казармы в День открытых дверей в одной из воинских частей Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Призывник осматривает помещение казармы в День открытых дверей в одной из воинских частей Львова

В конце октября облаву на уклонистов проводили в ночном клубе Киева. Тогда силовики ворвались в заведение Jugendhub и положили лицом вниз всех присутствовавших. Часть молодых людей отвезли в военкомат, где им попытались вручить повестки. Крутые меры понадобились неспроста: в столице сложилась аховая ситуация с призывом. До военкоматов дошли менее четырех процентов подлежащих призыву украинцев.

Обещания Порошенко

В беседе с украинскими журналистами сотрудники военкоматов жаловались, что примерно половина юношей не откликаются на повестки или вовсе не приходят на призывной пункт в установленные сроки. А 21 ноября и командование Сухопутных войск ВСУ признало, что сорок процентов молодых людей не явились в комиссариаты.

Это официальные комментарии. А в разговорах не под запись военкомы не скрывают, что призыв попросту сорван, поэтому и приходится прибегать к незаконным методам набора. Военные при этом сетуют на неосведомленность призывников: дескать, украинские юноши не знают, что их не отправят воевать в Донбасс, вот и бегают от армии.

© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время осмотра фортификационных сооружений в районе города Курахово
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко во время осмотра фортификационных сооружений в районе города Курахово

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко гарантировал, что призывники не попадут в зону так называемой антитеррористической операции. Обещание главы государства, в общем-то, в силе. В условиях, когда население беднеет, злить народ еще и принудительным набором в воюющую армию власти в Киеве не рискуют.

Солдаты украинской армии в Донбассе, архивное фото
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
Минобороны ДНР: ВСУ воспринимают слова Порошенко как призыв к атаке

Хотя разведка ополчения Донбасса информировала, что украинское командование тайком все-таки привлекало призывников к инженерным работам на передовой. Проще говоря, молодая поросль рыла окопы. Кроме того, "срочники" несли службу на блокпостах. При этом официально, если исходить из обещаний президента, их там не было.

Украинское командование стремится выполнить плановые показатели по набору любой ценой, в частях просто не хватает личного состава. Несмотря на неоднократные повышения денежного довольствия военнослужащих, необходимое количество желающих служить в ВСУ не могут найти днем с огнем.  Ситуация тяжелая настолько, что до осеннего призыва на Украине в августе 2017-го объявили внеочередной призыв — для нужд частей Нацгвардии МВД и пограничной службы, которым срочно потребовалось пополнение.

"Никаких стремлений, кроме желания помародерствовать"

В горячую фазу конфликта на юго-востоке Украины в ходе мобилизации мужчин могли забрать прямо с улицы и отправить в зону боевых действий.  Всего Киев провел шесть волн набора военнообязанных в ВСУ. Теоретически солдаты срочной службы не должны были попадать в зону конфликта. Однако, по информации ополченцев, украинские военные заставляли подписывать вчерашних призывников краткосрочные контракты, чтобы затем отправить на передовую. Всего в 2014-2015 годах мобилизовали около 210 тысяч человек. В 2014-м Киев надеялся решить проблему Донбасса военным путем и наращивал численность армии, чтобы быстрее сломить сопротивление ополчения.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины на блокпосту под Волновахой
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на блокпосту под Волновахой

Украинский журналист Руслан Коцаба в январе 2015-го заявил, что мобилизация проводится властями незаконно, призвав сограждан уклоняться от призыва. В качестве военного корреспондента он сам побывал в зоне силовой операции и понял, что конфликт в Донбассе — это не борьба с  внешней агрессией, как пропагандирует Киев, а гражданская война. Коцабе предъявили обвинение по статьям "Государственная измена" и "Воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил" и в мае 2016-го приговорили к тюремному сроку. В июле того же года после рассмотрения апелляции журналиста признали невиновным и выпустили. Впрочем, его не оставляют в покое по сей день. В начале июня 2017-го Высший специализированный суд отменил оправдательный приговор.  Разбирательство продолжается. Сегодня Коцаба — самый известный на Украине общественник, который продолжает бороться против войны в Донбассе.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава Генштаба ВСУ отказался быть "крайним" за пожар на складе под Винницей

"Многие молодые люди, чтобы "откосить" от призыва в ВСУ, пользуются "безвизом" — уезжают на этот период в Европу, некоторые подают ходатайства о политическом убежище, напирая на свои пацифистские убеждения", — объяснил он в разговоре с РИА Новости. Коцаба уверен, что заявленных по призыву  цифр вряд ли удастся достичь. "Коррупция никуда не исчезла, получившие повестки граждане чаще не доходят до воинских частей. На врачебных комиссиях многие, как выясняется, страдают разнообразными заболеваниями. Это никакой не секрет", — констатирует журналист.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГраждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу

По его словам, за годы операции на юго-востоке страны сильно изменился состав тех, кто воюет на стороне Киева. "Могу судить об этом лично, я работал в расположении добровольческого батальона "Айдар". В самом начале конфликта, весной и летом 2014-го, было много молодых людей с идеалистическими взглядами, они поверили заявлениям из Киева о том, что на страну напали. Но уже к осени их в батальоне не осталось — убиты, попали в лазареты или разочаровались в войне и покинули передовую. На их месте оказалось много откровенных уголовников. У этих — чуйка на опасность и полное отсутствие каких-либо идеалов. Никаких стремлений, кроме желания помародерствовать. Не буду утверждать, что все бойцы таковы, но присутствие уголовников в рядах батальона ощущалось", — вспоминает Коцаба.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар"
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар"

Желающие — в дефиците

Александр Мединский принимал участие в Евромайдане. Когда в стране объявили мобилизацию, он не стал "косить" от призыва и отправился воевать на передовую. Демобилизовавшись, занялся журналистикой — стал разоблачать украинские власти. Ответ не заставил себя долго ждать: Мединского начали преследовать, информацию о нем разместили на сайте "Миротворец".

"Призыв теоретически способен пополнить передовые части. После шести месяцев "срочнику" могут предложить подписать контракт и отправиться в "АТО". Для сельского парня 17 тысяч гривен (около 38 тысяч рублей. — Прим. ред.) — приличные деньги. Но, несмотря на это, проблема с комплектованием войск на передней линии есть. И вряд ли призывная кампания поможет заткнуть дыры в личном составе", — поделился с РИА Новости мнением Мединский.

Призывники в украинскую армию. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
СМИ: украинская мобилизация провалена в Одесской области и Николаеве

То, что украинская армия испытывает дефицит желающих повоевать на юго-востоке страны, нехотя признают даже те, кто поддерживает киевский режим. В мае волонтер Мирослав Гай, знакомый с ситуацией на передовой, рассказал, что "нехватка офицеров, как и солдат в армии, катастрофическая". "Все те, кто вам рассказывают про успешный контракт, врут", — добавил он.

Вместе с тем Киев столкнулся еще с одной проблемой — набранными по мобилизации солдатами должен кто-то командовать. В январе 2017-го Генштаб объявил, что намерен призвать выпускников гражданских вузов в качестве офицеров. В марте министр обороны Степан Полторак попросил вернуться на службу военных пенсионеров. Но кадровый голод не заканчивается.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена