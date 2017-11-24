Диванное войско. Почему украинцы массово бегут от призыва

Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве

Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве

Москва, 24 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Осенняя призывная кампания на Украине бьет рекорды по количеству курьезов. Будущих защитников отечества полиция отлавливает по ночным клубам во время антинаркотических рейдов. Призывники и их семьи дают взятки врачам и военкомам, скрываются в Европе, которая стала доступнее благодаря безвизовому режиму. Самым находчивым оказался молодой человек из Винницкой области: чтобы избежать службы в армии, он заключил брак с 80-летней бабушкой. Почему молодые украинцы массово уклоняются от вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале РИА Новости.

С дискотеки — на плац

Двадцать второго ноября украинский кабинет министров объявил, что на военную службу призовут дополнительно еще две тысячи человек. Кто-то должен охранять склады с боеприпасами — так объяснили в правительстве. Головную боль министров понять можно: только в 2017 году на Украине произошло несколько масштабных пожаров на военных складах: в марте взрывались арсеналы в Балаклее, в сентябре горели склады в Винницкой области. При этом в кабмине "не заметили", что военкоматам не удалось достичь и прежних, более низких, показателей по набору призывников.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017 © AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Молодежь не хочет идти в армию. Помимо банальных взяток военкому или члену врачебной комиссии, украинцы прибегают и к более оригинальным способам. Так, в начале ноября 22-летний житель Винницкой области Украины женился на 80-летней бабушке. Пикантные детали: новобрачная приходится парню внучатой теткой, ее сестра была родной бабушкой молодого человека. Кстати, сама она, как рассказали в сельсовете, не знала, что вышла замуж: старушку отвезли в город якобы для того, чтобы переоформить имущество на наследников. Прямо в день бракосочетания счастливый молодожен поделился радостью с военкомом — принес документ-подтверждение, что не может проходить срочную службу, так как должен заботиться о супруге — инвалиде первой группы.

Спешку призывника можно объяснить: в нынешнюю кампанию ответственные за набор молодежи на службу идут на сомнительные с точки зрения закона меры, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Так, в ночь на 4 ноября во Львове военные совместно с полицейскими перекрыли улицу Кривая Липа, где находится один из самых популярных ночных клубов, и начали облаву на уклонистов. По словам очевидца, силовики отпускали только тех молодых людей, которые предъявили студенческий билет.

Позднее и полицейские, и военные попытались откреститься от этой акции. В свою очередь, глава Львовской областной администрации Олег Синютка, комментируя инцидент, заявил, что поиск уклонистов — дело полезное и правильное. Через несколько дней военный комиссар региона Александр Тищенко объяснил, чем вызвана повышенная активность по розыску призывников. По его словам, в области от службы уклоняются 15 тысяч человек, а план по набору в ряды ВСУ выполнен всего на шестьдесят процентов. Лидером по числу молодых людей, не желающих отдать долг родине, традиционно стала столица украинского национализма — Львов.

В конце октября облаву на уклонистов проводили в ночном клубе Киева. Тогда силовики ворвались в заведение Jugendhub и положили лицом вниз всех присутствовавших. Часть молодых людей отвезли в военкомат, где им попытались вручить повестки. Крутые меры понадобились неспроста: в столице сложилась аховая ситуация с призывом. До военкоматов дошли менее четырех процентов подлежащих призыву украинцев.

Обещания Порошенко

В беседе с украинскими журналистами сотрудники военкоматов жаловались, что примерно половина юношей не откликаются на повестки или вовсе не приходят на призывной пункт в установленные сроки. А 21 ноября и командование Сухопутных войск ВСУ признало, что сорок процентов молодых людей не явились в комиссариаты.

Это официальные комментарии. А в разговорах не под запись военкомы не скрывают, что призыв попросту сорван, поэтому и приходится прибегать к незаконным методам набора. Военные при этом сетуют на неосведомленность призывников: дескать, украинские юноши не знают, что их не отправят воевать в Донбасс, вот и бегают от армии.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко гарантировал, что призывники не попадут в зону так называемой антитеррористической операции. Обещание главы государства, в общем-то, в силе. В условиях, когда население беднеет, злить народ еще и принудительным набором в воюющую армию власти в Киеве не рискуют.

Хотя разведка ополчения Донбасса информировала, что украинское командование тайком все-таки привлекало призывников к инженерным работам на передовой. Проще говоря, молодая поросль рыла окопы. Кроме того, "срочники" несли службу на блокпостах. При этом официально, если исходить из обещаний президента, их там не было.

Украинское командование стремится выполнить плановые показатели по набору любой ценой, в частях просто не хватает личного состава. Несмотря на неоднократные повышения денежного довольствия военнослужащих, необходимое количество желающих служить в ВСУ не могут найти днем с огнем. Ситуация тяжелая настолько, что до осеннего призыва на Украине в августе 2017-го объявили внеочередной призыв — для нужд частей Нацгвардии МВД и пограничной службы, которым срочно потребовалось пополнение.

"Никаких стремлений, кроме желания помародерствовать"

В горячую фазу конфликта на юго-востоке Украины в ходе мобилизации мужчин могли забрать прямо с улицы и отправить в зону боевых действий. Всего Киев провел шесть волн набора военнообязанных в ВСУ. Теоретически солдаты срочной службы не должны были попадать в зону конфликта. Однако, по информации ополченцев, украинские военные заставляли подписывать вчерашних призывников краткосрочные контракты, чтобы затем отправить на передовую. Всего в 2014-2015 годах мобилизовали около 210 тысяч человек. В 2014-м Киев надеялся решить проблему Донбасса военным путем и наращивал численность армии, чтобы быстрее сломить сопротивление ополчения.

Украинский журналист Руслан Коцаба в январе 2015-го заявил, что мобилизация проводится властями незаконно, призвав сограждан уклоняться от призыва. В качестве военного корреспондента он сам побывал в зоне силовой операции и понял, что конфликт в Донбассе — это не борьба с внешней агрессией, как пропагандирует Киев, а гражданская война. Коцабе предъявили обвинение по статьям "Государственная измена" и "Воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил" и в мае 2016-го приговорили к тюремному сроку. В июле того же года после рассмотрения апелляции журналиста признали невиновным и выпустили. Впрочем, его не оставляют в покое по сей день. В начале июня 2017-го Высший специализированный суд отменил оправдательный приговор. Разбирательство продолжается. Сегодня Коцаба — самый известный на Украине общественник, который продолжает бороться против войны в Донбассе.

"Многие молодые люди, чтобы "откосить" от призыва в ВСУ, пользуются "безвизом" — уезжают на этот период в Европу, некоторые подают ходатайства о политическом убежище, напирая на свои пацифистские убеждения", — объяснил он в разговоре с РИА Новости. Коцаба уверен, что заявленных по призыву цифр вряд ли удастся достичь. "Коррупция никуда не исчезла, получившие повестки граждане чаще не доходят до воинских частей. На врачебных комиссиях многие, как выясняется, страдают разнообразными заболеваниями. Это никакой не секрет", — констатирует журналист.

По его словам, за годы операции на юго-востоке страны сильно изменился состав тех, кто воюет на стороне Киева. "Могу судить об этом лично, я работал в расположении добровольческого батальона "Айдар". В самом начале конфликта, весной и летом 2014-го, было много молодых людей с идеалистическими взглядами, они поверили заявлениям из Киева о том, что на страну напали. Но уже к осени их в батальоне не осталось — убиты, попали в лазареты или разочаровались в войне и покинули передовую. На их месте оказалось много откровенных уголовников. У этих — чуйка на опасность и полное отсутствие каких-либо идеалов. Никаких стремлений, кроме желания помародерствовать. Не буду утверждать, что все бойцы таковы, но присутствие уголовников в рядах батальона ощущалось", — вспоминает Коцаба.

Желающие — в дефиците

Александр Мединский принимал участие в Евромайдане. Когда в стране объявили мобилизацию, он не стал "косить" от призыва и отправился воевать на передовую. Демобилизовавшись, занялся журналистикой — стал разоблачать украинские власти. Ответ не заставил себя долго ждать: Мединского начали преследовать, информацию о нем разместили на сайте "Миротворец".

"Призыв теоретически способен пополнить передовые части. После шести месяцев "срочнику" могут предложить подписать контракт и отправиться в "АТО". Для сельского парня 17 тысяч гривен (около 38 тысяч рублей. — Прим. ред.) — приличные деньги. Но, несмотря на это, проблема с комплектованием войск на передней линии есть. И вряд ли призывная кампания поможет заткнуть дыры в личном составе", — поделился с РИА Новости мнением Мединский.

То, что украинская армия испытывает дефицит желающих повоевать на юго-востоке страны, нехотя признают даже те, кто поддерживает киевский режим. В мае волонтер Мирослав Гай, знакомый с ситуацией на передовой, рассказал, что "нехватка офицеров, как и солдат в армии, катастрофическая". "Все те, кто вам рассказывают про успешный контракт, врут", — добавил он.

Вместе с тем Киев столкнулся еще с одной проблемой — набранными по мобилизации солдатами должен кто-то командовать. В январе 2017-го Генштаб объявил, что намерен призвать выпускников гражданских вузов в качестве офицеров. В марте министр обороны Степан Полторак попросил вернуться на службу военных пенсионеров. Но кадровый голод не заканчивается.