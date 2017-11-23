США перебросят в Южную Корею шесть истребителей F-22 для совместных учений

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США перебросят в Южную Корею шесть многоцелевых истребителей F-22 Raptor для участия в совместных военных учениях в декабре, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

"Планируется, что шесть истребителей F-22 американских ВВС присоединятся к совместным учениям Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря", — сказали военные.

Истребители будут переброшены в Южную Корею с базы США на японской Окинаве. Также вероятно, что к учениям присоединятся до четырех истребителей-"невидимок" F-35A.

Агентство отмечает, что США ранее никогда не перебрасывали в Южную Корею сразу шесть истребителей F-22 и предполагает, что речь идет об оказании давления на Пхеньян, с которым Вашингтон в последнее время обменивался взаимными угрозами.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.