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ЕС отреагировал на визит президента Судана в Россию

22:4523.11.2017
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© AFP 2017 / Ashraf ShazlyПрезидент Судана Омар аль-Башир. Архивное фотоПрезидент Судана Омар аль-Башир. Архивное фото
© AFP 2017 / Ashraf Shazly

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в четверг отреагировал на визит в Россию суданского президента Омара аль-Башира, призвав выполнять резолюцию ООН, которую МУС использовал как основание для выдачи ордера на арест президента Судана, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, выпущенном от имени Евросоюза.

Президент Судана Омар аль-Башир
© AP Photo / Ali Ngethi
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В четверг президент России Владимир Путин встретился в Сочи с суданским президентом Омаром аль-Баширом. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера, Путин встречается с суданским коллегой как с легитимным главой государства.

"Европейский Союз и его страны-члены призывают все страны-члены ООН придерживаться и выполнять резолюции, принятые Советом Безопасности ООН по главе VII устава ООН, в частности, резолюцию СБ ООН 1593 (2005)", — говорится в заявлении Могерини.

По ее словам, "ЕС напоминает о полноценной поддержке и уважении Международного уголовного суда и его ключевой роли в международном правосудии".

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир во время встречи. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Суданский лидер разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.

В 2005 году СБ ООН принял резолюцию 1593, в соответствии с которой постановил передать ситуацию в Дарфуре прокурору МУС "для расследования нарушений норм международного гуманитарного права". По итогам расследования в июле 2008 года главный прокурор МУС Луис Морено-Окампо обратился к судьям с просьбой выдать ордер на арест аль-Башира, обвинив его в преступлениях против человечности в ходе гражданской войны в Дарфуре. МУС выдал такой ордер.

Ранее аль-Башир в интервью РИА Новости заявил, что Хартум не признает решения Международного уголовного суда. При этом он отметил, что решения МУС не отражаются на международной деятельности суданских властей. Он заявил, что власти Судана принимают все приглашения и посещают как страны, которые признают МУС, так и те, которые его не признают.

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