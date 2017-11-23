Военные корабли Ирана вскоре направятся в Мексиканский залив

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Военные корабли Ирана вскоре совершат поход в Мексиканский залив, сообщил новый командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзаде.

Как передает агентство Tasnim, на своей первой пресс-конференции на посту главкома Ханзаде отметил, что иранские корабли посетят ряд южноамериканских стран, а затем "поднимут иранский флаг" в Мексиканском заливе.

Хотя контр-адмирал в своем выступлении не упоминал Соединенные Штаты, ряд западных СМИ сообщил, что иранские корабли будут направлены к берегам США.

Главком также сообщил, что ракетный сторожевой корабль "Сепар" ("Щит"), построенный в Иране, присоединится к флотилии страны в Каспийском море на следующей неделе.