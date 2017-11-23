Турция требует экстрадиции 45 сторонников Гюлена из 22 стран

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Уголовный суд Анкары, рассматривающий дела членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), обратился в минюст Турции с требованием подготовить запросы на экстрадицию 45 представителей руководства FETO из 22 стран, сообщает в четверг агентство Anadolu. © AFP 2017 / Joe Klamar Турция направила США семь запросов на выдачу Гюлена с июля 2016 года

Наибольшее число запросов (15, в том числе в отношении самого Гюлена) будет направлено властям США. В списке стран, из которых Анкара добивается экстрадиции сторонников FETO, также фигурируют Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Албания, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Израиль, Камбоджа, Таиланд, ОАЭ, Мадагаскар, Мозамбик, Того, ЮАР, Египет и Буркина-Фасо. Запросы на экстрадицию трех подозреваемых будут направлены сразу в несколько стран.

Сообщается, что суд Анкары, в частности, обратился в минюст Турции по вопросу экстрадиции из Казахстана одного из лидеров FETO Мустафы Озджана, известного как "Имам Балкан", из Норвегии — "имама FETO" Сулеймана Уйсала, из Нидерландов — "имама" Недждета Башарана, из ЮАР — члена консультативного комитета FETO Наджи Тосуна.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.