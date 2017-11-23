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Испания могла бы стать посредником между Россией и ЕС, считает эксперт

Сюжет:
Санкции в отношении России (6364)
22:3123.11.2017
(обновлено: 22:32 23.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосольство Испании. Архивное фотоПосольство Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАДРИД, 23 ноя — РИА Новости, Елена Шестернина. Испания не должна ввязываться в противостояние части стран Запада с Россией, как это происходит в последнее время, а, напротив, выступать в роли посредника, заявил в интервью РИА Новости профессор в области международных отношений Европейского университета в Мадриде Хорхе Местре.

Вход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Местре работал советником Европейской народной партии и был помощником Педро Аграмунта, когда тот занимал пост председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В последнее время ряд испанских изданий обвиняют российские СМИ, в том числе агентство Sputnik и телеканал RT, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

Так, глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

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© РИА Новости, Инфографика
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© РИА Новости / Александр Полегенько
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По мнению Местре, вне зависимости от того, существовала ли "кампания по дезинформации" из России о каталонском кризисе или нет, "очевидно, что кто-то хочет создать демонизированный образ России". "Происходит попытка отравить отношения между Испанией и Россией. Этот образ, который ежедневно навязывается общественному мнению с целью превратить Россию в злодея шпионской истории, — детский ночной кошмар", — говорит политолог.

Создание "антироссийского течения", основанного на эмоциях и "не соответствующего реальности", рассчитано на то, чтобы оказывать влияние на тех, кто принимает политические решения, считает Местре. "Мы, как испанцы и как европейцы, не должны вовлекаться в конфронтацию, поскольку за ней лишь крах", — говорит он.

При этом политолог полагает, что российские власти должны были более убедительно и решительно заявлять о поддержке территориальной целостности Испании и испанского правительства, подчеркивая дружественные отношения между странами.

"Я не знаю, было или нет вмешательство, но не надо заниматься преувеличениями. Одно дело хакерство — это серьезная история, поскольку представляет собой нарушение национального суверенитета электронными средствами из другой страны, другой вопрос — пропагандистская война", — говорит Местре.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
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Национальный криптологический центр, находящийся в подчинении Национального центра разведки, зафиксировал 70 атак хакеров, состоящих в различных группах Anonymous, на государственные сайты. Однако в центре заявили, что ни одна из этих атак не была санкционирована властями какой-либо страны, в том числе российскими.

Местре обращает внимание, что возможное распространение сообщений в соцсетях, критикующих действия испанского правительства, не обязательно означает, что люди, которые за этим стояли, имеют российское гражданство или физически находятся на территории России.

Он также напомнил, что в связи с каталонским референдумом часть "информации, не соответствующей интересам испанцев, распространялась и с территорий дружественных стран, стран-союзниц". Так, экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его бывший заместитель Ориол Жункерас и другие сторонники независимости печатали свои статьи, в частности, в американских и британских СМИ.

Политолог призывает: вместо того, чтобы искать виноватых за пределами страны, необходимо более реально смотреть на ситуацию. "Да, были некие аккаунты в Twitter, где писали об этом (поддержке сторонников независимости Каталонии). Но наибольшую ответственность за кошмар, который происходил в Испании в последние годы и особенно в последние месяцы, несут сторонники независимости в Каталонии", — сказал Местре.

Испания могла бы стать посредником

"Не думаю, что холодная война закончилась после распада СССР. Холодная война была всегда. Запад — не весь Запад, а часть — всегда соперничал с СССР, затем с Россией, это всегда было. Холодная война прошла различные стадии. Сейчас мы переживаем тот этап, который больше напоминает процессы, происходившие в 1950-е годы", — сказал Местре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По его словам, Испания уже довольно сильно пострадала от санкций, прежде всего в области сельского хозяйства. Именно эта страна могла бы стать посредником в разрешении проблем между Евросоюзом и Россией, тем более что у нее нет причин для прямого противостояния с Москвой.

"Как Средиземноморская страна, расположенная от России на противоположном конце Европы, мы должны быть посредниками. В Европе есть те, кто стремится к обострению. Но Испания не должна находиться в орбите тех, кто придерживается наиболее агрессивной позиции в отношении России", — сказал Местре.

Он напомнил, что на общем фоне обострения отношений между ЕС и Россией в последние годы связи между Москвой и Мадридом были "довольно хорошие".

"Несмотря на разницу позиций, мы взаимно друг друга дополняем и можем друг друга обогатить. Это сотрудничество может многое сделать для обеспечения мира на континенте… Россия не собирается нападать на Европу в нынешних обстоятельствах. Те, кто хочет создать такой образ, демонизировать Россию, — преувеличивают, занимаются пропагандой. Следствием может стать превращение серьезной проблемы в нерешаемую", — добавил Местре.

Москва ранее призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании". Позже глава МИД Испании Альфонсо Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами. Более того, российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.

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