Американский политик осудил создание в Facebook "российского спецпортала"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Решение компании Facebook о создании специального портала, информирующего о просмотре так называемой "российской рекламы", означает слежку за пользователями, заявил РИА Новости Аджаму Бараку, американский правозащитник и кандидат на пост вице-президента США от партии "зеленых" на выборах 2016 года.

В среду Facebook объявил о намерении до конца года создать специальный портал, на котором пользователи соцсети могли бы удостовериться, следили ли они за так называемой "российской рекламой" в связи с "влиянием Москвы" на американские выборы. Facebook готов также предоставить данные о "лайках" этих материалов.

"Мониторинг и идентификация "лайков" в адрес так называемых злоумышленников означает разведывательную операцию по сбору данных для государства", — заявил политик.

Американские СМИ неоднократно обвиняли Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети. Доказательства ни одно из изданий не предоставило. Обвинения касаются, в частности, "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Москвой". Эти обвинения опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.