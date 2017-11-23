Капитан "Сан-Хуана" обещал матери, что это будет его последнее плавание

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Капитан пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пообещал своей матери, что это будет его последний поход, пишет местное издание Gaceta.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Субмариной командовал 45-летний Педро Мартин Фернандес.

"Он сказал, что это будет его последнее плавание на субмарине и после этого он уволится на берег", — сообщила в беседе с изданием мать подводника. Капитан Фернандес женат, у него с супругой трое детей.

Ранее стало известно, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии. ВМС Аргентины сообщили, что располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.