Киев направил Москве ноту протеста из-за отправки гумконвоя в Донбасс

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста из-за отправки Россией очередного гуманитарного конвоя для Донбасса, говорится сообщении на сайте украинского МИД.

"МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Указано также, что МИД Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией "противоправной практики направления на территорию Украины" гуманитарных конвоев.

По заявлению ведомства, в четверг в очередной раз государственную границу Украины незаконно пересекли 53 автомобиля 71-го гуманитарного конвоя. В украинском внешнеполитическом ведомстве указали, что ввоз "гуманитарной помощи" произошел с нарушением норм и принципов международного права, в частности, нерушимости границ.

"Отсутствие законных оснований делает невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", — отметили в МИД.

Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, очередная, 71-я с августа 2014 года автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские новогодние подарки.