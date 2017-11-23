Киев направил Москве ноту протеста из-за отправки гумконвоя в Донбасс

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста из-за отправки Россией очередного гуманитарного конвоя для Донбасса, говорится сообщении на сайте украинского МИД.
"МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", — говорится в сообщении.
Указано также, что МИД Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией "противоправной практики направления на территорию Украины" гуманитарных конвоев.
"Отсутствие законных оснований делает невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", — отметили в МИД.
Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, очередная, 71-я с августа 2014 года автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские новогодние подарки.