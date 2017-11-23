ПРАГА, 23 ноя — РИА Новости, Александр Куранов. Члены комитета по международным делам парламента Словакии вызвали своего спикера Андрея Данко после его выступления в Госдуме. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал интернет-телеканал Tablet.

"После своего возвращения из России я вижу разное отношение в Словакии к моей поездке, результатом этой дискуссии является и приглашение к членам международного комитета. Такой обязанности у спикера парламента не существует. Но на зло не следует отвечать злом. Поэтому я приглашу к себе членов этого комитета или сам приду к ним, чтобы объяснить, как важно не ограничиваться черно-белым видением мира", — сказал Данко.

Данко выступил в Госдуме на прошлой неделе. В своей речи он, в частности, заявил, что без сильной России невозможен мир на планете, призвал к расширению торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также выступил за изучение русского языка в Словакии.

Выступление Данко осудили в совместном заявлении евродепутаты от Словакии и ряд политиков, которые посчитали, что оно противоречит внешней политике страны. А глава МИД Мирослав Лайчак посетовал на то, что спикер парламента предварительно не проконсультировался с его ведомством.

В свою очередь, Данко заявил, что не отказывается ни от одного слова в своей речи в Госдуме и считает за честь предоставленную возможность.

"Что ж нам теперь, ругать всех россиян за то, что у них был коммунизм? Давайте перестанем хаять то американцев, то россиян, перестанем ругаться и поляризовать мир", — сказал глава словацкого парламента.