Захарченко и замглавы СММ ОБСЕ обсудили выполнение Минских соглашений

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе встречи в Донецке обсудили выполнение минских соглашений по Донбассу, передвижение патрулей СММ и ситуацию в районе Донецкой фильтровальной станции, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

"Александр Хуг подчеркнул, что свобода передвижения патрулей миссии, в частности их доступ на неконтролируемые участки границы с Российской Федерацией, до сих пор ограничены в районах, контролируемых вооруженными формированиями под командованием господина Захарченко", — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы СММ добавил, что в ноябре наблюдателям 23 раза ограничивали свободу передвижения в Донбассе.

" Хуг поднял вопрос длительного неисполнения минских соглашений, что отражено в ежедневных отчетах СММ. Он выразил обеспокоенность в связи с обстрелами и стрельбой вблизи объектов жизнеобеспечения, таких как Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции", — отметил представитель СММ.

Кроме того, Хуг призвал отвести вооружения в этих районах. Он отметил, что необходимо без промедлений восстановить поврежденные участки инфраструктуры. По словам Хуга, миссия ОБСЕ готова способствовать налаживанию диалога для снижения напряженности.